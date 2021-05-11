В Ночь музеев краеведческий покажет воронежцам старинное оружие и дефиле костюмов

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Ночь музее 15 мая краеведческий музей на Плехановской будет работать с 16.00 до полуночи. Музейщики запланировали большую культурную программу, ее можно посетить бесплатно.

В 16.00 стартует выставка изделий народно-прикладного творчества «Город мастеров».

В 16.30 начнется дефиле театра исторического костюма «От Древней Руси до Новой России».

В 17.30 пройдет лекция-концерт «Погружение в классику» с участием студентов института искусств.

В 18.00 начнется экскурсия по выставке «Охотничье, гражданское и национальное оружие России середины XIX - середины XX вв.».

В 18.00 открывается выставка «Песня - моя душа…» - к 110-летию начала хоровой деятельности Митрофана Пятницкого.

В 18.30 начнется виртуальная экскурсия-лекция «На лезвии с террористами» по Воронежскому жандармскому управлению начала XX века.

В 19.00 пройдет лекция мастера Дениса Демидова «Жалейка, рожок, пищик».

В 19.00 на выставке «Песня - моя душа…» выступят вокальный ансамбль «Золотая околица» и народный хор из Терновки.

В 20.30 запланирован кинопоказ двухсерийного фильма о Митрофане Пятницком «Певучая Россия».

В 21.00 выступит студия исторического танца «Каменный мост».