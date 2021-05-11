Сняли досрочно карантин по АЧС в районе Воронежской области

Карантин по африканской чуме свиней на территории Васильевского лесничества в Грибановском районе сняли 29 апреля. Об этом рассказали в районной станции по борьбе с болезнями животных 11 мая.

Карантин по АЧС там ввели в марте. Он должен был продлиться до 10 июня включительно. Очаг заражения произошел на территории Хоперского природного заповедника в квартале №26 выдела №13. Тогда от инфекции там погибли 12 диких кабанов. На этой территории запретили охоту, а также заготовку кормов и подстилочного материала для свиней.

Но поскольку место, где был найден очаг вспышки, находится далеко и транспорт труда не ходит, дезинфекцию провели быстрее заявленного срока.