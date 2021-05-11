В Воронежской области мужчина за убийство косули может сесть на два года

Браконьер может отделаться штрафом в 500 рублей, но есть шанс и сесть за решетку на срок до двух лет. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Сотрудники прокуратуры Терновского района передали в суд уголовное дело 27-летнего местного жителя.

8 марта 2021 года мужчина приехал на территорию охотничьего хозяйства «Терновское». Не имея разрешения и путевки, он убил европейскую косулю, Животное он перевез на автомобиле к себе домой.

В результате преступных действий охотничьему хозяйству причинен ущерб в размере 40 тысяч рублей. Браконьер будет отвечать перед мировым судьей в Грибановском районе по п. «б» ч. 1 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота с применением механического транспортного средства». Он может отделаться штрафом в 500 рублей, но есть шанс и сесть за решетку на срок до двух лет.