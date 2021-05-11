В Воронеже обновленный Дом архитектора откроют в конце мая

Фото предоставлено мэрией Воронежа

В Воронеже 27 мая состоятся торжественное открытие обновленного после реновации здания Дома архитектора, которое располагается по улице Плехановской, 22. Об этом журналистам рассказал на своей пресс-конференции руководитель департамента архитектуры и градостроительства региона Андрей Еренков.

Событие произойдет за день до начала архитектурного форума «Зодчество VRN». Он как раз будет проходить в Воронеже 28 и 29 мая.

Глава департамента отметил, что возвращение площадки, которая является важной для специалистов, станет символичным событием «Зодчества VRN».

Напомним, новый фасад Дома архитектора будет выполнен в минималистичной форме с применением долговечного покрытия. Основной цвет - белый. А увеличенные витражи главного холла здания должны добавить света помещениям.