В Воронеже кафе возводили с угрозой жизни для строителей

Строителей потребовали навести порядок. А одному из должностных лиц компании грозит солидный штраф. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники прокуратуры Коминтерновского района в ходе проверки обнаружили грубые нарушения закона при строительстве двухэтажного кафе по адресу: Московский проспект, 129.

В частности, работники надзорного ведомства нашли такие отступления от проекта, а также нарушения требований технических регламентов, которые ущемляли права жильцов соседних домов и создавали угрозу для жизни самих строителей.

Прокуратура района возбудила в отношении должностного лица ООО «ВоронежЕвроСтрой» административное дело по ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ «Нарушение обязательных требований в области строительства» (штраф от 20 до 30 тысяч рублей). Дело находится на рассмотрении в региональной инспекции государственного строительного надзора. Кроме того, директору компании внесли представление об устранении нарушений закона.