«11 лет строгача»: в Воронежской области осудили наркокурьера, который перепродавал «синтетику»

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

В Борисоглебске осудили 36-летнего местного жителя, который покупал наркотики через закладки, а потом перепродавал их. Он признан виновным в сбыте «синтетики» и покушении на сбыт в крупном размере. Его приговорили к 11 годам колонии строго режима. Об этом сообщили в городском суде 11 мая.

Как было установлено, мужчина приобретал наркотики через закладки, а потом находил покупателей и перепродавал их. В начале февраля 2020 года сотрудники полиции задержали жительницу Борисоглебска, у которой при досмотре нашли бумажный сверток с запрещенным веществом. Позже выяснилось, что оно содержит наркотическое средство «N-метилэфедрон». И передал ей его наркокурьер.

Чуть позже был задержан еще один местный житель. У него также изъяли бумажный сверток с веществом массой 0,27 грамма. В обоих случаях продавцом являлся один и тот же человек. Он связывался с покупателями по мобильному телефону, назначал время и место встречи, а также называл стоимость «синтетики».

В конце февраля 2020 года днем наконец был задержан и сам распространитель с наркотическим средством массой 8,67 грамма. Он пояснил, что через интернет связался с дилером. Тот указал ему на тайник, где спрятаны наркотики. После чего злоумышленник забрал сверток.

29 апреля суд вынес мужчине приговор по совокупности преступлений – 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.