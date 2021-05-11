Жительница Воронежа пригласила для ремонта своей квартиры … разбойника

Задержанного заключили под стражу Фото: из архива «КП»

63-летняя жительница улицы Хользунова нашла по объявлению разнорабочего для проведения ремонта в своей квартире. Вечером «мастер» явился, но вместо работы, начал угрожать хозяйке ножом и требовать деньги. Добычей разбойника стали 3300 рублей и мобильный телефон.

По заявлению потерпевшей оперативники установили личность подозреваемого – 39 летнего местного жителя. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Он признался оперативникам, что ему срочно требовались деньги. Во время обыска у подозреваемого изъяли нож, которым он угрожал потерпевшей.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Фигуранта заключили под стражу.