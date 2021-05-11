Воронежскую стройорганизацию оштрафовали на 200 тысяч за опасные работы на высоте

Гострудинспекция привлекла к ответственности воронежскую организацию ООО «Атом Тех», занимающуюся строительством жилых и нежилых зданий, за нарушение норм охраны труда. Об этом сообщили в ведомстве 11 мая.

Ранее на предприятии проводились контрольно-надзорные мероприятия. В рамках проверки инспектор труда нашел ряд нарушений. В частности, работодатель не обеспечил безопасность сотрудников, которые выполняли работу на высоте. Не были установлены защитные ограждения. Кроме того, несмотря на введение новых правил по охране труда, в организации трудились по устаревшим программ обучения и инструкциям.

Инспектор выдал предписание по устранению нарушений. А также виновные были привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 205 тысяч рублей.