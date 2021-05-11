Воронежец лишился денег после заказа объектива для фотоаппарата на сайте-двойнике

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

В полицию с заявлением обратился 19-летний воронежец. Молодой человек пытался заказать на сайте сетевого магазина электротехники объектив для фотоаппарата. Когда после оплаты товар так и не был доставлен, он понял, что нарвался на аферистов.

Как рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 11 мая, парня привлекла низкая цена на объектив - 7800 рублей. Он сразу оформил заявку и перевел деньги на указанные реквизиты. Но товар так и не дождался. Тогда он еще раз проверил сайт, на котором делал покупку и обнаружил, что этот ресурс лишь двойник. Адрес страницы в нем немного отличается от оригинала. Поняв, что его обманули, он обратился к правоохранителям.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.