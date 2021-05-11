В воронежских школах проверят готовность охранников в связи с трагедией в Казани

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

В школах Воронежа в ближайшие три дня проверят готовность и навыки сотрудников ЧОПов в случае нештатных ситуаций. Также дополнительный инструктаж проведут с административным персоналом. Причиной действий стала трагедия в Казани, случившаяся сегодня утром. Об этом сообщили в мэрии 11 мая.

– О результатах доложить мне лично, – распорядился глава города Вадим Кстенин.

Напомним, в прошлом году в областном центре охрана школ была переведена на профессиональную основу за счет бюджета. Теперь в учреждениях вместо сторожей и вахтеров трудятся специалисты охранных предприятий. Для всех школ разработаны и утверждены паспорта антитеррористической защищенности, все учреждения оснащены тревожными кнопками и системами видеонаблюдения.

Трагедия в Казани случилась утром 11 мая. По предварительным данным, в местной школе двое подростков открыли огонь по одноклассникам и учителям. Целый класс был взят в заложники. Семеро погибли, 20 ранены.