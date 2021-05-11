В Воронежской области от коронавируса умерли еще 2 человека за сутки

Фото из архива КП

В Воронежской области за минувшие сутки зафиксировали еще две смерти пациентов от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией. Данные днем 11 мая опубликовал региональный оперштаб.

Всего с начала пандемии жертвами COVID-19 в области стали уже 3290 человек. Днем ранее в области впервые с октября прошлого года не зарегистрировали ни одного летального исхода больных с коронавирусом.

Кроме того, за последние сутки положительный диагноз на ковид получили 132 человека. Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 82 148 пациентов.

Еще 131 человек смогли побороть болезнь. Их выписали из стационаров и амбулаторного лечения. Справиться с COVID-19 смог 77541 пациент.