Житель Воронежской области облил свою жену бензином и поджег

Фото с места трагедии. Предоставлено СУ СКР по региону

В Россошанском районе отправили в СИЗО 54-летнего местного жителя. Мужчина зверски пытался избавиться от своей жены – облил ее бензином и поджог. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью» (ч.3 ст. 30, п. «д» ч.2 ст. 105 УК РФ). Об этом рассказали в СУ СКР по Воронежской области 11 мая.

О ЧП стало известно, после того, как 54-летнюю женщину из хутора Копанки доставили в реанимацию районной больницы. У нее констатировали многочисленные термические ожоги головы, конечностей, туловища. Как стало известно «КП», ее тело обгорело на 70%.

Инцидент произошел днем 8 мая. Мужчина в этот день был пьян. Между ним и супругой началась словесная перепалка - он заподозрил женщину в неверности. Мужчина озверел, толкнул жену на диван, облил ее из канистры дизельным топливом и поджег покрывало. Вспыхнувшее пламя перекинулось на тело женщины. Она выскочила на улицу, добежала до расположенного рядом пруда, и прыгнула в него, чтобы затушить огонь.

Свидетелями трагедии стали соседи, которые и вызвали медиков. Женщину доставили в больницу.

Ее супруг был задержан по подозрению в преступлении следователями СК и сотрудниками полиции. Вину свою он не признал и пока отказывается от дачи показаний.

Однако следователями проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, выполняются иные следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

– По ходатайству следственных органов судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается – рассказал руководитель Россошанского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Вадим Стрижаков.