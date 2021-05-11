В Воронежской области свалился в кювет рейсовый автобус

Фото – ГУ МВД по Воронежской области

Авария произошла сегодня ночью, 11 мая, примерно в 02:50 в Каширском районе. На повороте на село Можайское (561 км автодороги М-4 «Дон») рейсовый автобус «Москва-Донецк» вылетел в кювет. В это время в салоне находилось 44 пассажира, трое из которых – дети. По счастливой случайности жертв удалось избежать. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

По предварительным данным, автобус ехал из Москвы. 57-летний водитель в связи с неблагоприятными погодными условиями выехал на скользкую обочину. Из-за сильного бокового порыва ветра он не справился с управлением и допустил съезд в кювет.

Прибывшие на место ДТП инспекторы ДПС уже отправили часть пассажиров домой на попутном автотранспорте. Оставшиеся люди размещены в близлежащем кафе, где ожидают следующий рейсовый автобус.

Сейчас сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.