Мощный ветер сорвал крышу с рынка в Воронеже

Фото - соцсети

Не на шутку разбушевавшийся ветер в понедельник, 10 мая, сорвал часть крыши Алексеевского рынка на улице Дубровина В Левобережном районе Воронежа. Фотографии с места ЧП появились в сообществе «Типичный Воронеж» в соцсети «ВКонтакте. Их опубликовали очевидцы.

Судя по снимкам, с крыши сорвало несколько профлистов вместе с досками, к которым были прибиты. Они в считанные минуты оказались на асфальте. По счастью, никто не пострадал.

Напомним, спасатели предупредили воронежцев о сильных порывах ветра в этот день.