В Воронежской Отрожке хотят уничтожить двухкилометровую березовую аллею

Фото – соцсети

Жители воронежского микрорайона Отрожка в соцсетях сообщили, что у них хотят вырубить березовую аллею, которая тянется на два километра. На деревьях уже появились «специальные пометки» – по три зарубки, сделанные топором. Обеспокоенные граждане обратились с официальным письмом в региональное управление лесного хозяйства. Информацию о планах на уничтожение аллеи там подтвердили.

Горожанам пришел ответ, где сообщается, что на данном участке планируется прокладка системы водоотведения для нового микрорайона, расположенного в районе улицы Изыскателей.

– Аллея расположена в сосновом лесу, протяженность примерно 2 км. Очень красивое, тихое место для прогулок. Нельзя сдвинуть системы водоотведения влево, вправо на несколько метров? Как рука поднимется загубить такую красоту? – недоумевая написала в соцсетях горожанка Анна Струкова.

Напомним, городские чиновники в конце марта утвердили планировку территории на окраине Железнодорожного района. Многоэтажками застроят площадь около 115,3 га на улице Изыскателей, ограниченную участком водозабора и Сомовским лесом.