Платоновский фестиваль отправит воронежцев в лес

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Платоновский фестиваль включил в программу необычный аудиоспектакль-прогулку. Он пройдет 5 июня в «лесу». Точнее в лесной части Центрального парка.

Погулять воронежцев приглашает испрессарио, выступивший в роли автора и режиссера, Федора Елютин. Свой спектакль, длительностью 36 минут, он назвал «Мы выйдем с собой погулять в лес». Это попытка найти дорогу к себе настоящему, встреча со своим внутренним ребенком и возможность взглянуть на свою жизнь со стороны незатуманенным, детским взором.

- Во время карантина я много времени провел в лесах и остро ощутил связь с этими многовековыми гигантами-деревьями. Приближалось мое 35-летие – какая-то веха. На фоне всего этого внутри себя я расслышал разговор маленького мальчика, по сути меня самого в детстве, который разговаривал со мной же, но тем, который сейчас. Он рассказывал про себя, спрашивал, каким я стал, какие детские мечты исполнил. Сберег ли я, повзрослев, себя-ребенка. Это было важно лично для меня, но очень скоро я понял, что это универсальная история, которая может сработать со многими. Этим спектаклем мне хочется подтолкнуть людей ко встрече с собой, - говорит о спектакле Федор Елютин.

Одновременно в индивидуальное путешествие, проводником в котором становится голос 8-летнего мальчика, отправится пять зрителей, каждый из которых получит наушники и плеер. Спектакль начнется с веревочного городка.

Премьера спектакля прошла 8 августа 2020 года в Суздале на лаборатории «Человек мира». Затем постановку показали на фестивалях «Архстояние» (Никола-Ленивец), «Территория» (Переделкино) и других.