Воронежский «Буран» подписал контракты с 14 игроками

С начала мая «Буран» провел активную селекционную работу. В самом начале месяца были заключены контракты на год с четырьмя нападающими: Иваном Беляковым (1998 г.р.), Ильдаром Кашафетдиновым (2000), Даниилом Мельниковым (2000), Павлом Самсыкиным (2001). Двусторонние контракты на три года подписали нападающий Илья Богачук (2003) и защитник Владислав Сафонов (2003).

Затем были заключены соглашения с защитником Максимом Дубовиком (1998 г.р.) и вратарем Андреем Литвиновым (1993 г.р.).

Максим Дубовик – воспитанник школы "Трактор" Челябинск. Рост 194 см, вес 102 кг. Последний клуб "Кристалл" Саратов. В прошлом сезоне за саратовский клуб провел 39 матчей, набрал 15 очков (8+7), в плей-офф – участвовал в 15 играх, набрал 9 очков (5+4). Выступал за команды: "Мечел" Челябинск, "Авто" Екатеринбург, "Горняк" Учалы, "Номад" Нур-Султан, "Кристалл" Саратов.

Андрей Литвинов уже выступал за "Буран" в сезоне 2015-2016 гг. После ухода из Воронежа играл за "Салават Юлаев" Уфа, "Торос" Нефтекамск, "Сокол" Красноярск, ХК "Рязань", Рязань.

Далее «ураганные» подписали контракты с защитником Эдуардом Насыбуллиным (1996 г.р.) и двумя нападающими Артуром Чувиляевым (1993 г.р.) и Даниилом Лобановым (1999 г.р.)

Эдуард Насыбуллин – воспитанник казанской школы хоккея. Рост 176 см, вес 82 кг. Выступал за команды: "Ирбис" Казань, "Барс" Казань, ЦСК ВВС Самара, ОРДЖИ Пекин и другие. Входил в состав юниорской сборной России. Последний клуб - "Неман" Гродно.

Артур Чувиляев – воспитанник ярославской школы. Рост 179 см, вес 83 кг. Выступал за команды: "Локо" Ярославль, "Алмаз" Череповец, "Серебряные львы" Санкт-Петербург, "СКА-Нева" Санкт-Петербург, "Динамо" Санкт-Петербург, "Ценг Тоу" Цзилинь, ХК "Рязань" Рязань", "Молот-Прикамье" Пермь, последний клуб - ЦСК ВВС Самара.

Даниил Лобанов учился хоккею в столице. Рост 184 см, вес 89 кг. Выступал за команды: "Красная Армия" Москва, входил в состав юниорской сборной России. Последний клуб - "Звезда" Москва.

И, наконец, 10 мая, «Буран» подписал нападающего Антона Вилкова (1993 г.р., воспитанника воскресенской школы хоккея. Рост 180 см, вес 82 кг. Выступал за команды: "Чайка" Нижний Новгород, ХК "Саров" Саров, "Сокол" Красноярск, откуда и перешел в "Буран". За красноярский клуб провел 49 матчей и набрал 12 очков (1+11).