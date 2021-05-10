В Воронеже на видео попал водитель, своровавший цветы в чужом дворе

Мужчина добывает первую партию халявных цветов. Фото: кадр с видео

В паблике «Мой и твой Воронеж» пользователь Елена Алексеева разместила видео, на котором можно заметить, как некий водитель красной машины останавливается во дворе. Потом подходит к газону и срывает несколько тюльпанов. Затем возвращается к машине. Видимо, решает, что мало. Разворачивается, срывает еще цветов, и уже бегом к своему авто.

Елена Алексеева сопроводила видео едким комментарием:

- Какой к нам утром добрым пожаловал романтик, еще один любитель красоты. Не всякая баба польститься, да еще вернётся, остановит машину. И машинка такая прям «сладкая», красненькая, нарядная, как мой лак для ногтей.

Под Уголовный кодекс, конечно, эта мелкая пакость не попадает. Но об определенной гнильце в характере говорит точно.