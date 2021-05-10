В Воронеже мужчина потерял больше семи тысяч рублей на сайте-двойнике известного театра

По факту афер, совершенных 9 мая, возбуждены два уголовных дела. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

26-летний житель Коминтерновского района в интернете купил на сайте якобы известного театра несколько билетов на сумму больше семи тысяч рублей. На электронную почту в итоге так ничего и не прислали. Мужчина обратился в полицию. Оказалось, что он зашел на сайт-двойник, видимо, созданный достаточно похожим на настоящий.

- 9 мая было еще одно хищение денег с банковской карты. По факту этих двух преступлений возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража» и ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», - сообщили в региональном ГУ МВД. – Еще раз призываем не верить незнакомцам, призывающим совершить какие-либо финансовые операции и тщательно проверять всю информацию в интернете.