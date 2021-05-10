В полузаброшенном селе под Воронежем продают коттедж за 40 миллионов

Так выглядит коттедж с улицы. Фото: с сайта объявлений "Авито".

Помните популярную фразу «Нью-Йорк – город контрастов»? Так вот, слегка переиначив это крылатое выражение, можно сказать, что Чудовка – село контрастов.

Этот населенный пункт в Семилукском районе, с одной стороны, вымирающий (осталось всего несколько десятков прописанных там жителей), с другой – там построили свою «долину нищих», состоящую из весьма респектабельных коттеджей. Один из них сейчас продают на «Авито» за 40 миллионов рублей.

Коттедж расположен в закрытом мини-поселке Летний Берег. Раскинулся он на площади 250 квадратных метров. В нем четыре комнаты, кухня-гостиная и два санузла. Коттедж стоит на берегу пруда, где оборудован пирс. Также на территории есть бассейн, дровяная баня в 60 «квадратов» и фруктовый сад. Еще одним плюсом продавцы называют близость от Воронежа – всего 20 километров езды.

Одна из комнат коттеджа. Фото: с сайта объявлений "Авито".

На территории коттеджа есть бассейн... Фото: с сайта объявлений "Авито".

... и пирс. Фото: с сайта объявлений "Авито".

Цена кажется завышенной. Пруд – все-таки не река, да и есть ли лес рядом, не сообщают. В соседнем Рамонском районе вполне возможно найти варианты получше.