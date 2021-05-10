Полицейские поймали вора, который в Воронеже ограбил женщину в маршрутке

42-летнему жителю Новохоперского района грозит до четырех лет лишения свободы. Фото: из архива «КП»

12 марта в одной из воронежских маршруток произошел неприятный инцидент. Один из пассажиров попросил 42-летнюю женщину дать ему смартфон, якобы срочно надо позвонить. Та передала ему сотовый. Мужчина сунул его в карман и выбежал на ближайшей остановке.

Сотрудники уголовного розыска опросили очевидцев преступления, составили приметы грабителя. Вскоре они установили его личность. Вором оказался 42-летний житель Новохоперского района, где его и задержали.

В отделе полиции мужчина признал свою вину. Он заявил, что на преступление пошел из-за того, что очень нужны были деньги. Смартфон изъяли во время обыска в доме вора.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж» (до четырех лет лишения свободы. До суда он будет находиться под подпиской о невыезде.