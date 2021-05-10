В Воронежской области дошло до суда дело маньяка на велосипеде

Извращенец отправлялся на охоту на девушек на велосипеде. Фото: Евгения ГУСЕВА

Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело в отношении 51-летнего жителя Нововоронежа. Его обвиняют в двух преступлениях, подпадающих под часть 1 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера».

По версии следствия, 29 сентября 2019 года мужчина приехал на дачу в поселок Анна. Там он выпил и поехал кататься на велосипеде. По дороге увидел незнакомую девушку. Он напал на нее и надругался. Озабоченный насильник, возможно, продолжил бы свое мерзкое дело, но его спугнула проезжавшая машина. Насильник скрылся, а 28-летняя девушка написала заявление в полицию. Дело вскоре передали в Следственный комитет. Однако по «горячим следам» насильника поймать не удалось.

Почти через год, 27 июля 2020 года маньяк снова вечером катался на велосипеде недалеко от дачи. Увидел совсем молодую беременную женщину и напал на нее. Все повторилось, как в прошлый раз, – извращенец снова совершил насильственные действия сексуального характера. И опять его спугнула машина.

На этот раз женщина, сидевшая за рулем, помогла 22-летней жертве насильника. Она сообщила о преступлении в полицию. А беременная женщина, над которой надругался маньяк, описала его приметы. В ту же ночь извращенца задержали. При проверке его биоматериала в ходе генетической экспертизы обнаружили, что он совпадает с тем, который был обнаружен на месте преступления годичной давности. Маньяка арестовали.

- На стадии следствия задержанный свою вину в преступлениях не признал, но потом отказался от дачи показаний. Однако то, что именно он – насильник, подтверждают показания многочисленных свидетелей и потерпевших женщин и результаты проведенных судебных экспертиз, - сообщил руководитель второго следственного отделения (по расследованию преступлений прошлых лет) первого отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СК России Дмитрий Гнездилов.