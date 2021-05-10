Впервые за долгое время в Воронежской области за сутки никто не умер от коронавируса

Число зараженных снижается, но заболевших по-прежнему немало. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В региональном штабе, занимающимся борьбой с коронавирусом, огласили суточную статистику по заболеваниям.

По данным на утро понедельника, 10 мая, заразились COVID-19 135 человек (сутки назад их было 137). Всего за время эпидемии коронавирус диагностировали у 82 016 жителей Воронежской области.

В то же время еще 132 наших земляка выздоровели. Сутки назад победивших COVID-19 было больше – 137 человек. Всего же справились с болезнью 77 410 жителей области.

И самое главное событие, которое не может не радовать – впервые за очень долгое время сутки обошлись без смертей. Жертв коронавируса в Воронежской области осталось 3 288. Напомним, сутки назад в региональном штабе сообщили о трех смертях.

В Воронежской области на данный момент из ограничений остался только масочный режим и требование соблюдения социальной дистанции в кафе и развлекательных заведениях. В то же время набирает темпы вакцинация.