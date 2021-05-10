В Воронежской области мужчина потерял 15 тысяч из-за махинации, связанной с криптовалютой

Мужчина в два приема подарил аферистам 15 тысяч рублей. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В конце марта 2021 года 50-летний житель Подгоренского района позвонил по объявлению о продаже фермы для майнинга криптовалюты. Мужчины, представившиеся владельцами этого оборудования, потребовали перевести им на банковскую карту задаток – 1 тысячу рублей.

После получения денег они отправили фото посылки, которую якобы отправляют по почте и попросили перечислить оставшуюся сумму. Житель Подгоренского района отправил еще 14 тысяч рублей. После чего телефон продавцов замолчал. Через некоторое время мужчина забрал с почты посылку, в которой лежали две пластиковые бутылки с водой объемом три литра каждая и старый огнетушитель.

Обманутый мужчина обратился в полицию. Стражи порядка возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Они установили личности аферистов. Ими оказались ранее несудимые жители Адыгеи – одному из них 20 лет, другому 21 год. В мае их задержали в родной кавказской республике. Оказалось, что молодые люди замешаны в похожих мошенничествах и в Адыгее. Им грозит до пяти лет лишения свободы. До суда они будут находиться под подпиской о невыезде.