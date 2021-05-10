Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия10 мая 2021 10:06

Под Воронежем водитель сбил насмерть пешехода и сбежал

Его объявили в розыск
Юрий КОЗЛОВ
КомментироватьОставить комментарий
Врачи скорой смогли только констатировать смерть 63-летнего мужчины.

Врачи скорой смогли только констатировать смерть 63-летнего мужчины.

Фото: из архива «КП»

В воскресенье, 9 мая, около десяти часов вечера трагедией завершилось ДТП в Каширском районе.

В 22.05 на третьем километре дороги от поселка Колодезный до села Круглое машина сбила 63-летнего местного жителя. Мужчина шел по обочине проезжей части, хотя рядом была пешеходная дорожка. Травмы, полученные им, оказались смертельными. Водитель не остановился. Сейчас полицейские устанавливают его личность и марку машины.

- Всего 9 мая случилось 65 ДТП, из них 36 – в Воронеже, 20 – в районах области, 9 – на федеральных трассах. В четырех авариях один человек погиб, трое получили травмы. Наши сотрудники задержали 27 пьяных водителей и еще трех проезжавших на красный свет, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

ДТП