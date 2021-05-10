В Воронеже спасатели предупредили о сильном ветре

При сильном ветре на улицу стоит выходить только по крайней необходимости. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Воронеже и местами по области в понедельник, 10 мая, до 18 часов возможны порывы ветра до 15-20 м/c. Об этом предупредили и синоптики, и специалисты регионального управления МЧС.

Воронежцам во время сильного ветра лучше держаться подальше от ненадежно закрепленных рекламных конструкций, стен и крыш домов, особенно старых и от кранов на стройке. Лучше в такие моменты не ходить рядом с деревьями, а также с электрическими столбами (может упасть провод высоковольтной линии).

Кроме того, стоит помнить, что ветер может стать причиной сильного пожара. Поэтому особенно осторожно нужно обращаться со спичками, а курильщикам ни в коем случае нельзя бросать на траву не до конца потушенную сигарету.