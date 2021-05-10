Салют в честь Дня Победы в Воронеже в 2021 году: 9 мая прогремели 1,3 тысяч залпов

Праздничный салют 9 мая 2021 года Фото: Кирилл Мишин

Праздничный салют в День Победы, 9 мая 2021 года, длился 10 минут. За это время прогремели 1,3 тысяч залпов. «Стреляли» как обычно с дамбы Чернавского моста. Подрядчиком, напомним, стала московская компания «Пиро-Юнион».

Праздничный салют 9 мая 2021 года Фото: Кирилл Мишин

Праздничный салют 9 мая 2021 года Фото: Кирилл Мишин

Начался салют по традиции в 22.00. Разноцветные и меняющие цвет хризантемы, пионы, ивы, пальмы и короны сверкали на высоте от 170 до 500 метров.

Напомним, фейерверк в День Победы (а также 23 февраля) положен Воронежу по статусу города воинской славы. В 2020-м из-за ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, салют провели без зрителей на полигоне «Погоново».

Праздничный салют 9 мая 2021 года Фото: Кирилл Мишин