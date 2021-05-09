В Воронеже прошел мотопарад в честь Дня Победы

Шоу получилось очень эффектным Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

В Воронеже 9 мая прошел мотопарад в честь Дня Победы. Участники собрались у Памятника танкистам – защитникам Воронежа (на проспекте Патриотов) и в 13:00 стартовали по улице Ворошилова. Колонна проехала мимо легендарного МиГ-21 – одного из самых известных советских истребителей, получившем название по фамилиям изобретателей (Микоян и Гуревич).

Воронежцы также могли увидеть мотоциклистов у мемориала «Чижовский плацдарм» (это самое большое захоронение времен Великой Отечественной войны в Воронеже). А финальной точкой стала Адмиралтейская площадь, где парад перевоплотился в мофестиваль «Дивизион».

Завершился мотофестиваль в 19.00 Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Организаторы подготовили выставку мотоциклов и устроили показательные выступления мотошколы. На другой площадки прошли выступления мастеров стантрайдинга (экстремального направления в мотоспорте).

Для детей более интересна оказалась площадка с эстафетами и анимацией, а гостей постарше встречал шеф-повар Павел Дзюбло с мастер-классом по приготовлению вкусных и необычных завтраков и десертов из молочных продуктов.

Воронежцам показывали не только стандартные мотоциклы Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

На акватории водохранилища устроили водное шоу с участием флайбордистов и гидроциклистов.

До 19:00 на площадке работали музыкальные группы «Планида», «Лиана», «Тимбукту» и хедлайнер мотофестиваля — «Мамульки Bend» (Ярославль).