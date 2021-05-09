Воронежцев приглашают присоединиться к акции «Свет Победы»

Воронежцев 9 мая приглашают присоединиться к акции «Свет Победы», которая пройдет по всей России. Она призвана почтить память тех, кто отстоял нашу страну в годы Великой Отечественной войны.

Для участия необходимо ровно в 21:50 выключить свет в квартире, подойти к окну и зажечь фонарик, а ровно в 22:00 во всех крупных городах России начнется праздничный салют. Об этом накануне сообщили в официальных пабликах правительства Воронежской области.

Выкладывайте видео со своим участием в акции в социальные сети под хэштегом #СветПобеды, чтобы его увидело как можно больше людей.