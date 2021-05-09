Воронежец на сайте бесплатных объявлений наткнулся на торгующего колесами мошенника

Будьте осторожны, когда переводите кому-либо деньги Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

42-летний житель Коминтерновского района нашел на сайте бесплатных объявлений предложение о продаже автомобильных колес. Покупатель связался с продавцом. Оказалось, что тот находится в другом городе, но может доставить комплект по полной предоплате.

Горожанин перевел 37 тысяч рублей на указанный счет, но свою покупку так и не получил. Ему пришлось идти в полицию.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Организован полный комплекс оперативно-розыскных мероприятий, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Помните, что в интернете необходимо внимательно изучать все тексты объявлений и, если в нем что-то не так, лучше пройти мимо, не нужно давать предоплату и соглашаться на сомнительные условия сделки.