Спасатели предупреждают о порывах ураганного ветра в Воронеже и области

Будьте аккуратнее! Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

9 мая с 18:00 до 10 мая 18:00 местами по Воронежу и области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Соответствующий доклад о неблагоприятных погодных условиях поступил от Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- Повышается вероятность аварийных ситуаций, связанных с повреждением (обрывом) линий связи и электропередач в населенных пунктах, падением слабоукрепленных, широкоформатных, ветхих, рекламных конструкций, веток и сучьев деревьев, кранового оборудования, повреждением кровли зданий, перебоями в работе аэропорта, задержками и отменами авиарейсов, увеличения количества ДТП на трассах местного и федерального значения, - предупреждают в ГУ МЧС по Воронежской области.

Учитывайте также высокий риск ландшафтных и лесных пожаров - огонь может перейти на дома, хозяйственные постройки и другие объекты. В случае ЧП звоните по телефонам 01 или 112.