В Воронеже возложили цветы к Вечному огню на площади Победы

К Вечному огню почтить память павших защитников пришли многие воронежцы Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

В Воронеже в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне прошла церемония возложения венков и цветов. К Вечному огню почтить память павших защитников Отчизны пришли губернатор Воронежской области Александр Гусев, мэр Вадим Кстенин, депутаты, руководители силовых ведомств, общественных и ветеранских организаций.

Священнослужители Воронежской митрополии провели траурную панихиду на площади Победы, после чего оркестр исполнил гимн России, а почетный караул прошел торжественным маршем.

Ключевым же торжественным событием 9 мая стал парад войск Воронежского гарнизона - это дань памяти советским солдатам и труженикам тыла, отстоявшим свободу и независимость нашей Отчизны. Мы публиковали ключевые фото церемонии.

Воронежцы с удовольствием фотографировали как технику, так и марширующих бойцов Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Перед трибунами и парадными расчетами в начале шествия пронесли государственный флаг и легендарное Знамя Победы.

- Сегодня в торжественном строю стоят военнослужащие воронежского гарнизона, они ратным трудом приумножают воинские боевые традиции, показывая образцы мужества, храбрости и героизма, стоят на защите рубежей нашей Родины, Российской Федерации, свято чтут подвиги воинов-победителей, - отметил командующий 20-ой гвардейской Краснознаменной общевойсковой армией - начальник Воронежского гарнизона генерал-лейтенант Андрей Иванаев.

Начальник Воронежского гарнизона генерал-лейтенант Андрей Иванаев Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

В пешей колонне, которую возглавила рота почетного караула, прошло около двух тысяч военных: от сухопутных до воздушных родов войск, а также несколько сотен сотрудников силовых ведомств и МЧС.

- День Победы - это праздник каждой семьи, важнейшая часть нашей общей истории, без которой не было бы ни настоящего, ни будущего. Солдаты, офицеры, труженики тыла заплатили непомерно высокую цену, чтобы сегодня мы с вами могли видеть мирное небо над головой. В День Победы мы низко склоняем голову перед поколением победителей и от всей души благодарим защитников города! Желаем долгих лет жизни дорогим ветеранам. Примите нашу глубокую благодарность за ваш великий подвиг, - отметила председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Наталия Цайтлер во время парада в Воронеже к Дню Победы.