В Воронежской области рецидивист угнал «Ниву» и протаранил забор

5 мая на ночь 60-летний житель села Первая Еманча Хохольского района оставил на улице Центральной свой автомобиль «ВАЗ-2131». А уже утром хозяин не обнаружил свой отечественный внедорожник.

Полицейские быстро разыскали угонщика: им оказался ранее судимый за воровство 25-летний местный житель. В отделе полиции он признался, что в тот день выпивал с хозяином машины и увидел, где тот оставил ключи от транспортного средства. Когда владелец уснул, его молодой товарищ уехал кататься на «Ниве», но недалеко не уехал, протаранил забор чужого дома и сбежал.

- По факту неправомерного завладения автомобилем органами дознания возбуждено уголовное дело. По факту ДТП проводится проверка, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.