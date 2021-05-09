В Воронеже на Ленинском проспекте перевернулся автомобиль «Тойота»

8 мая в 17.30 в Воронеже у дома №102 по Ленинскому проспекту перевернулся автомобиль «Тойота». За рулем иномарки сидел 31-летний местный житель. По предварительным данным, он не справился с управлением. В итоге машина вылетела с дороги и опрокинулась.

- В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения, пострадавших нет. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Всего в регионе за прошедшие сутки зарегистрировано 111 ДТП, из них в областном центре – 76, на федеральных трассах - 6, в районах области – 29. В 7 ДТП травмы различной степени тяжести получили 7 человек.