В Воронежской области к 9 мая еще три человека умерли от коронавируса

Ситуация по стране

В Воронежской области число человек, столкнувшихся с диагнозом COVID-19, достигло 81 881. Только за последние сутки заболевание выявили у 137 жителей. Об этом 9 мая сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба по противодействию коронавирусу.

Количество выздоровевших также увеличилось - до 77 278. За день медикам удалось вылечить еще 137 пациентов.

К сожалению, статистика по умершим также не стоит на месте: не смогли справиться с последствиями перенесенного коронавируса 3 288 воронежцев. Только к 9 мая зафиксированы 3 смерти.