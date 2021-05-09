Инспекторы экстренно довезли беременную женщину, у которой начались схватки, в воронежский роддом

Передав пациентку врачам, госавтоинспекторы вернулись на пост Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

8 мая к дежурившим на 13 км автодороги «Воронеж-Тамбов» инспекторам ГИБДД подъехал автомобиль «Мазда-3». Из иномарки выбежал взволнованный 21-летний молодой человек и рассказал, что везет беременную сестру, у которой вот-вот начнутся роды, в больницу «Электроника». Мужчина испугался, что не успеет доехать до медиков из-за образовавшегося на дороге затора.

В тот день в Новоусманском районе работали старшие лейтенанты полиции Евгений Лямзин и Сергей Строителев. Патрульные доложили о случившемся в дежурную часть и, включив проблесковые маячки и звуковой сигнал, сопроводили автомобиль с роженицей в Воронеж. Девушку удалось довести до роддома за считанные минуты. Передав пациентку врачам, госавтоинспекторы вернулись на пост.

- Отрадно, что в правоохранительных органах несут службу такие неравнодушные и отзывчивые люди, которые в любую минуту готовы прийти на помощь. Такие сотрудники достойны уважения, желаю им дальнейших успехов в их нелегком деле, - поблагодарил 21-летний мужчина.