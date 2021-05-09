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Общество9 мая 2021 9:50

У братской могилы под Воронежем могут установить мемориал в виде летящих журавлей

Пока проект обновления территории захоронения находится в разработке
Олег ИВАНОВ
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Так выглядит эта местность сейчас

Так выглядит эта местность сейчас

Фото: предоставлено администрацией Новоусманского района.

Проект благоустройства недавно найденной братской могилы на территории Воленского сельского поселения предполагает мемориал в виде летящих журавлей. По словам главы Новоусманского района Дмитрия Маслова, предварительный эскиз уже разработан.

Также для удобства посетителей проложат новые дорожки. Предполагается, что проект скоро будет запущен в работу.

Мы рассказывали, что захоронение получило официальный статус и прошло паспортизацию - ему присвоен номер 622. А началось все с того, что в июне 2019 года в администрацию Воленского сельского поселения обратился Виктор Новиков из Казани. Он по просьбе бабушки искал могилу ее отца. В 2021 году в преддверии 9 мая Виктор Новиков впервые побывал там, где его прадед обрел вечный покой.