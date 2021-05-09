Эксперты рассказали, на какую работу могут рассчитывать молодые специалисты в Воронеже в 2021 году

С начала 2021 года в Воронеже и области было открыто более 4 тысяч вакансий для молодых специалистов. Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года - отмечают эксперты hh.ru. Средняя предлагаемая зарплата в вакансиях - 30 тысяч рублей. Но сами молодые специалисты в среднем рассчитывают на 28 тысяч рублей.

Как оказалось, проще всего нынешним выпускникам найти работу в сфере продаж и консультирования. Работодатели среди новичков на рынке труда активно ищут менеджеров по продажам, продавцов-консультантов, операторов call-центров, промоутеров. Много предложений в ресторанном и гостиничном бизнесе. В Воронеже и области открыты вакансии официантов, мойщиков посуды, пекарей, барменов и администраторов на ресепшн. Без опыта работы можно устроиться упаковщиком, пешим или велокурьером, а также рабочим на производство.

Молодые специалисты могут попробовать себя и на административных позициях – помощником менеджера, офис-менеджером, специалистом по обработке заявок (возможна как удаленная, так и офисная работа). Во многих случаях для этих позиций опыт работы не обязателен.

- Еще одна сфера, где работодатели не просто готовы рассмотреть молодых специалистов, но и сами конкурируют за лучших выпускников – это сфера ИТ-технологий. В Воронеже открыты вакансии для помощников SEO-специалистов, web-дизайнеров, специалистов технической поддержки, аналитиков и разработчиков. Это та сфера, где уже на старте карьеры можно рассчитывать на достойную зарплату. Например, крупная российская ИТ-компания ищет Консультанта техподдержки с зарплатой от 25 000 рублей. Главное – желание и стремление помогать людям, умение объяснять сложную информацию простым языком, а также техническая подкованность. У каждого новичка будет опытный наставник, а работодатель предлагает занятия спортом в офисе, такси в вечернее время, ДМС, частичную оплату питания и гибкий график, - рассказывает Валерия Иванова, руководитель пресс-службы компании HeadHunter ЦФО.