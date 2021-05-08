В Воронеже на Ленинском проспекте автомобиль влетел в дерево и перевернулся

Фото Залины Щербовой

Авария произошла сегодня днем, 8 мая, в Воронеже на Ленинском проспекте, в районе остановки «Ильича». Автомобиль буквально вылетел на клумбу с цветами, врезался в дерево и перевернулся. Фото с места происшествия прислали в редакцию очевидцы.

В ГИБДД факт аварии подтвердили. По предварительным данным, пострадавших нет. Подробности ДТП пока не сообщаются. Но на фото, присланное очевидцами, видно, как из авто торчит часть туловища водителя. В данный момент правоохранители устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.