Уехавший на велосипеде и пропавший воронежец сам вернулся домой

Под Воронежем нашелся пропавший 28 апреля 43-летний Игорь С. Ранее волонтеры сообщали, что он уехал на велосипеде и больше на связь с родными и близкими не выходил. Как рассказали волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» 8 мая, он вернулся домой

Правда, не раскрывается, где он пропадал несколько дней.

Напомним, мужчина 28 апреля поехал на велосипеде из Воронежа, где гостил у своих близких, домой – в поселок ВНИИС в Рамонском районе. Но там так и не появился.

Кроме того, сегодня волонтеры сообщили о пропаже в Воронеже нуждающейся в медпомощи 39-летней женщины. Она не выходит на связь со 2 мая.