В Воронеже продавец-консультант обокрал магазин на 350 тысяч рублей

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Полицейские в Воронеже задержали продавца одного из магазинов оргтехники, расположенном по улице Ростовская. 30-летний мужчина умудрился, минуя кассу, за наличку продать товар на 350 тысяч рублей. Представитель организации обратился в полицию.

Как рассказали в региональном главке 8 мая, установлено, что злоумышленник продавал товар в течение апреля, причем со значительной скидкой. Деньги он забирал себе. Всего он продал 24 наименования оргтехники.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний житель Воронежа. Он признался в содеянном и сказал, что деньги уже потратил на личные нужды.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража»). Ему грозит до 6 лет лишения свободы.