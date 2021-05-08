Воронежский «Факел» сыграл вничью с московским «Торпедо» и поднялся на девятое место

Роман Акбашев чуть не принес "Факелу" победу в матче с легендарным московским клубом. Фото: с сайта ФК "Факел"

Принципиальная игра с московским «Торпедо», которым руководит уроженец Воронежа, олимпийский чемпион Александр Бородюк, получилась достаточно скучной.

По ходу матча казалось, что очки больше нужны, как ни странно, «Факелу», перед которым уже не стоит серьезных турнирных задач. В то время как торпедовцы еще могут обойти владикавказскую «Аланию» в борьбе за право сыграть стыковые матчи с командой Премьер-лиги.

Как бы то ни было, в сухом остатке от этой игры лишь два острых момента – удар Олега Дмитриева достаточно с близкого расстояния в первом тайме (пролетел мимо) и выстрел Романа Акбашева во второй половине встречи (штанга). У гостей и того не было.

«Факел» простился с болельщиками нулевой ничьей. Впрочем, фанаты еще могут 15 мая съездить в Тольятти поболеть за воронежцев, которые сразятся с местным «Акроном». Турнирные расклады таковы, что «Факел» может как занять восьмое место, так и вылететь из первой десятки. В любом случае вторая половина сезона уже сейчас явно может быть занесена нашей команде в актив – семиматчевая победная серия запомнится надолго.