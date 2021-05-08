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Происшествия8 мая 2021 15:24

Мошенники обзванивают воронежцев под видом родственников, попавших в ДТП

Полиция предупреждает: будьте бдительны
Евгения ФРОЛОВА
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Женщина догадалась позвонить внучке только после того, как отдала 300 тысяч мошенникам

Женщина догадалась позвонить внучке только после того, как отдала 300 тысяч мошенникам

Фото: Ирина ШАБАНОВА

В Воронежской области участились случаи обмана местных жителей под предлогом того, что их родственники попали в ДТП. Аферисты вспомнили старую схему. Накануне на их уловку попалась 83-летняя пенсионерка, проживающая в областном центре. Ей якобы позвонила ее внучка и сообщила, что попала в ДТП, пострадали люди и ей грозит тюремный срок.

Естественно, пожилая женщина расстроилась и согласилась передать некоему знакомому деньги, которые надо отдать за «урегулирование вопроса». Потерпевшая сделала все так, как ей сказали. Прибывшему к ней домой неизвестному мужчине она передала 300 тысяч рублей. Когда мужчина вышел из квартиры, женщина связалась со своей внучкой по мобильнику. Оказалось, что та ни в какие ДТП не попадала, а пенсионерка стала жертвой мошенников. Тогда она обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Криминал