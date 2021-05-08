В Воронеже ищут 39-летнюю женщину, нуждающуюся в медицинской помощи

Ориентировка поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт»

В Воронеже разыскивают пропавшую Ирину Немцову. 39-летняя женщина ушла из дома 2 мая, но так и не вернулась. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» 8 мая.

Рост пропавшей 163 сантиметра. Она среднего телосложения. У Ирины Немцовой светло-русые волосы и карие глаза. Женщина нуждается в медицинской помощи.

В день исчезновения была одета в черный с белыми и сиреневыми разводами свитер, бордовые брюки и туфли. С собой она взяла черную сумку.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о ее местонахождении, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.