В Воронеже начались торжественные возложения венков

Фото предоставлено управой Центрального района

В Центральном районе в преддверии празднования Великой Победы состоялись торжественные церемонии возложения цветов и венков на братских могилах, воинских захоронениях и памятных местах, сообщили в управе 8 мая.

Традиционная церемония состоялась у памятника И. Д. Черняховскому. В ней приняли участие сотрудники управы Центрального района, представители Совета ветеранов и жители города.

Собравшиеся почтили минутой молчания память воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, и возложили к мемориалу цветы и венки.

Сопровождали торжественное шествие курсанты Военно-Воздушной Академии имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина.