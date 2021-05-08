В воронежской сельской школе физрука уволили за оскорбление ученика

Инцидент произошел в Большеприваловской средней школе Верхнехавского района в декабре 2020 года. На уроке физкультуры педагог позволил себе неприлично выссказаться в адрес одного из учеников при всем классе. После этого последовала прокурорская проверка.

Как сообщили в надзорном ведомстве 7 мая, в феврале 2021 года постановлением мирового суда учитель был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление). После вмешательства прокуратуры директор школы уволила педагога в связи с «аморальным проступком, несовместимым с продолжением данной работы».

Напомним, ранее в этой школе уже происходили беспрецедентные случаи с участием физрука. Сразу после зимних каникул он и дедушка подрались из-за оценок ученика.

А также дикая история произошла с преподавателем технологии в Землянской школе. Тогда учитель на уроке шумного ученика просто прижег утюгом.