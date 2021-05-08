В Воронежской области от коронавируса скончались еще 4 человека

Фото из архива КП Фото: Ирина ШАБАНОВА

За минувшие сутки в Воронежской области от осложнений коронавирусной инфекции скончалось четыре пациента. Всего с начала пандемии опасная болезнь унесла жизни 3 285 человек. Данные опубликовал днем в субботу, 8 мая, оперативный штаб региона.

С каждым разом Роспотребнадзор фиксирует все меньше случаев у жителей области, когда страшный диагноз подтверждается. За сутки положительные тесты на ковид получили 139 человек. За пандемию заболели 81 744 пациента.

Что касается выздоровевших, то выписались из стационара и амбулаторного лечения 140 человек. 77 141 пациент победил болезнь с начала эпидемии.