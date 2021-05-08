В Воронеже в массовом ДТП пострадала двухлетняя девочка

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Авария с участием трех автомобилей произошла в Воронеже 7 мая у дома 145 по улице Матросова. В результате пострадала двухлетняя девочка. Ребенок находится в больнице. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области 8 мая.

Примерно в 17:40 50-летний водитель автомобиля Киа «Рио», двигаясь по улице Матросова со стороны улицы Острогожской в сторону улицы Ворошилова, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с попутным ВАЗ-21074. Им управлял 27-летний местный житель. Не выдержав удара, отечественная легковушка влетела во впереди едущий Киа «Оптима» под управлением 37-летнего мужчины.

В результате ДТП ехавшая в ВАЗ-21074 2-летняя девочка получила серьезные травмы. Ее по скорой увезли в больницу.

По факту полиция проводит проверку.