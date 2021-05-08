В райцентре Воронежской области к 9 мая создали копию «Катюши»

Фото предоставлено администрацией Кантемировского района

Сотрудники пассажирского автотранспортного предприятия Кантемировского района создали точную копию ракетной установки БМ-13 на базе грузового автомобиля ГАЗ-51. Утром 8 мая новоявленная «Катюша» выехала из гаража. Ее установили на возвышенности, где в декабре 1942 года тридцатичетверки 17 танкового корпуса залпом танковых орудий возвестили начало операции по освобождению Кантемировки от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в администрации района.

Отсюда копия «Катюши» 8 и 9 мая направится в населенные пункты района. Два дня автомобиль будет поднимать настроение жителей и с помощью громкоговорителя транслировать песни военных лет. Все желающие смогут сделать памятное фото с машиной.

– Автомобиль восстановлен до оригинала. Работали практически ежедневно, старались успеть к 9 мая. Ездили перенимать опыт у подгоренских коллег. Для создания копии «Катюши» из ГАЗ-51 приобретали металл. Направляющие гнули на митрофановском заводе «Промавторемонт», остальное элементы конструкции изготавливали сами. Основную работу взяли на себя Геннадий Харченко, Алексей Деев, Юрий Скрынников, Роман Кудеев, Роман Пасленов. Надписи на комплекте снарядов помогли нарисовать мастера Районного дома культуры, – рассказал директор Кантемировского пассажирского автотранспортного предприятия Андрей Кривошеев.

В дальнейшем «Катюшу» планируют показывать на торжественных тематических мероприятиях.