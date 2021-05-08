В Воронеже двум сотрудникам организации платили зарплату ниже МРОТ

Фото из архива КП Фото: Артем КИЛЬКИН

Государственная инспекция труда в Воронежской области 7 мая сообщила, что в ООО «Торговый дом «Московский-РВ» выплачивали зарплату двум сотрудникам ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Нарушения вскрылись после того, как на предприятие пожаловали специалисты для проведения проверки. Руководству выдали предписание. После этого работникам произвели перерасчет и выплатили зарплату правильно.

Кроме того, виновных в нарушении трудового законодательства привлекли к административной ответственности. Им назначили штраф.